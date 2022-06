Redfall: i progressi nella Campagna saranno mantenuti solo dall'host giocando in co-op

Dopo aver assicurato che la componente single player di Redfall sarà importante quanto la cooperativa, i ragazzi di Arkane Austin svelano ulteriori dettagli sulla nuova avventura vampiresca in arrivo il prossimo anno su PC Windows e console Xbox Series X|S.

Nel corso di una recente intervista, Harvey Smith di Arkane ha svelato che i progressi della campagna di Redfall sono legati all'host quando si gioca in co-op. Ciò significa che, se starete giocando con altri utenti ma non sarete l'host di quellla determinata sessione, non manterrete i progressi ottenuti all'interno della Campagna una volta che il gruppo si sarà sciolto.

"Quindi, per mantenere il flusso delle cose, devi rifarle", ha precisato Smith. "La storia sarebbe molto confusa se arrivassi alla missione otto e ti dicesse: "Salta questo perché l'hai già fatto".

Arkane inizialmente ha cercato di elargire ad ogni giocatore maggiore credito e ricompense per aver completato un determinato livello, anche per chi non facesse da host. Tuttavia, la cosa non ha funzionato, poiché quegli stessi giocatori si sarebbero poi imbattuti di nuovo nella stessa missione in solo o come host della propria sessione cooperativa. Non tutto verrà perduto, però, dal momento che sia il bottino che i punti esperienza verranno mantenuti una volta ritornati alla propria campagna.

