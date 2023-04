Redfall, è tutto pronto per l'uscita: nuovo evento live con Bethesda il 2 maggio

Ci siamo, l'uscita di Redfall è ormai alle porte. Mentre Arkane svela i requisiti ufficiali per la versione PC di Redfall, l'account Twitter ufficiale del titolo degli Xbox Studios annuncia l'arrivo di un nuovo evento in diretta su Twitch in occasione dell'uscita della tanto attesa IP: l'account Bethesda della piattaforma viola apre le danze.

Per festeggiare il lancio di Redfall, dunque, il team di sviluppo andrà in live a partire dalle 00:30 del 2 maggio 2023. Quale buon modo di festeggiare l'atteso approdo di Redfall sull'ecosistema Microsoft, se non con un po' di sano intrattenimento sulla nota piattaforma detenuta da Amazon? La diretta in streaming porterà con sé tanto divertimento per i fan di Arkane e per gli utenti incuriositi dalla nuova avventura. Tuttavia, nel corso dell'evento ci saranno altre sorprese.

Come segnalato all'interno dello stesso post su Twitter, infatti, gli utenti collegati alla live su Twitch avranno modo di vincere l'esclusiva Xbox Series X serigrafata (ed il relativo controller a tema Redfall). È quasi giunto il momento di scoprire tutto ciò che il nuovo lavoro di Arkane Studios, team talentuoso e alquanto conosciuto nel panorama videoludico per progetti del calibro di Dishonored e Deathloop. Il 2 maggio è ormai vicino per giocare la nuova produzione in arrivo al day one anche su Game Pass; però, in alternativa, potrete presto ingannare l'attesa con la ventura diretta su Twitch. Dopo aver svelato l'orario di sblocco di Redfall su PC e Xbox la guerra ai vampiri ha finalmente inizio!