Redfall: i protagonisti dell'avventura vampiresca descritti nel dettaglio da Arkane

Dopo aver mostrato per la prima volta Redfall in azione con un video gameplay all'Xbox & Bethesda Games Showcase, Arkane Austin continua a fornire informazioni sempre più dettagliate sull'avventura vampiresca in arrivo su PC Windows e Xbox Series X|S nei primi mesi del 2023.

Arkane e Bethesda hanno fornito una serie di informazioni dettagliate sui quattro personaggi di Redfall, che dovranno fare fronte comunue dinanzi alla minaccia dei vampiri.

Layla Ellison si è trasferita sull'isola per studiare ingegneria biomedica al politecnico di Redfall, ed è stata immediatamente colpita dalla sventura... sotto forma di un enorme debito studentesco. Per alleviare parzialmente i suoi problemi economici, si è offerta volontaria per uno studio clinico presso la compagnia tecnologica locale, la Aevum. Ovviamente, a Layla non ne va mai dritta una, e una strana serie di eventi verificatisi durante la sperimentazione le ha donato i suoi f&$%#@%ssimi superpoteri.

Devinder "Dev" Crousley ha viaggiato in tutto il mondo nel tentativo di dimostrare l'esistenza del bizzarro e del soprannaturale. Autore, brillante inventore e sedicente "cacciatore di criptidi", Dev è diventato discretamente famoso su Internet grazie alle sue spedizioni e alle sue conoscenze. Si trovava a Redfall per promuovere il suo ultimo libro, quando i vampiri hanno tagliato fuori l'isola dal resto del mondo, impedendogli di abbandonarlaFortunatamente, i suoi studi gli hanno fornito la conoscenza di cui ha bisogno per fabbricare le sue armi antivampiri personali.

Jacob Boyer si è arruolato nell'esercito appena ha avuto l'età per farlo, scalando le gerarchie e riuscendo a entrare in un'unità scelta segreta delle forze specialiAl suo congedo, Jacob si è unito alla Bellwether, una milizia privata che accetta contratti per i governi e le compagnie di tutto il mondoÈ stata una di queste compagnie a portare la sua unità a Redfall dietro ordini misteriosi noti solo ai suoi superioriUna volta sull'isolaha avuto un incontro fortuito con OMISSIS che gli ha procurato un occhio dai poteri unici e un corvo psichico che ora non si separa mai da lui.

Brillante ingegnera e specialista di robotica, Remi De La Rosa si è unita alla guardia costiera, spinta dalla sua determinazione a proteggere il prossimoha creato Bribón, un robot tecnologicamente avanzato progettato per fungere da esca, da copertura e da attaccoha visitato molte basi della guardia costiera per addestrare gli altri membri all'utilizzo di tecnologie di ricerca e soccorso operate da remoto. È così che è finita a Redfall. Ora dovrà affrontare un disastro senza precedenti.



Trovate ulteriori dettagli visitando le pagine ufficiali di Bethesda, sulle quali verranno pubblicate prossimamente tutte le informazioni sui Vampiri.