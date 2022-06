RedFall: quando esce il nuovo gioco di Arkane Studios?

RedFall è il prossimo gioco di Arkane Studios, nonché il primo titolo esclusivo su console per le piattaforme Xbox dopo l'acquisto di Bethesda da parte di Microsoft. Nell'ultimo Xbox & Bethesda Showcase è stato pubblicato un nuovo trailer del gioco: ma quando esce RedFall?

RedFall non ha ancora una data d'uscita precisa, ma la finestra di lancio è fissata per il 2023. Considerato che Microsoft ha confermato nel corso dell'evento che tutti i giochi mostrati sono previsti entro i prossimi 12 mesi, possiamo dedurne che il nuovo FPS targato Arkane Studios vedrà la luce nella prima metà del prossimo anno. Questo significa che la prima parte del 2023 vedrà ben due importanti uscite da parte di Bethesda, non solo RedFall ma anche Starfield.

Il video gameplay mostrato ha messo in evidenza le caratteristiche dell'open world a tema vampiri, con la presentazione dei protagonisti, dei loro poteri personali e delle principali meccaniche di gioco; inoltre, è stavo rivelato come il titolo potrà essere vissuto online fino a 4 giocatori. Per saperne di più, ecco la nostra anteprima di Redfall.

L'ultima opera dello studio texano arriverà su PC e Xbox Series X|S. Non ci resta dunque che attendere conferme ufficiali su quando effettivamente potremo mettere le mani sulla nuova esclusiva dark fantasy di casa Microsoft.