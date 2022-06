Redfall, rassicurazioni anche da Pete Hines: piacerà agli amanti del single player

Dopo le parole di Harvey Smith di Arken Austin, che invitava i giocatori a non dubitare della bontà dei contenuti single player di Redfall, arrivano le dichiarazioni di Pete Hines di Bethesda a sottolineare ulteriormente quanto il titolo vampiresco sia adatto anche a chi ama giocare in solitaria.

Stando alle parole di Hines, pur apportando alcuni importanti cambiamenti alla formula di Arkane, Redfall manterrà intatto il DNA dello studio francese, divenuto noto e apprezzato per le sue avventure single player come Dishonored e Prey.

"È uno sparatutto in prima persona che puoi giocare da solo o con un massimo di quattro giocatori", ha innanzitutto ricordato Hines. "Quindi, potresti dire immediatamente: beh, non è un gioco single player, deve essere molto diverso. E non fraintendetemi, ci sono assolutamente gli aspetti in cui è diverso. Ma penso che quando le persone lo proveranno e lo vedranno giocare, cominceranno a vedere tutte quelle cose di un titolo Arkane che amano e apprezzano.

Se vuoi giocare da solo e vivere un grande storia di Arkane, puoi assolutamente farlo in Redfall. Ma puoi anche fare cose che non sei stato in grado di fare in un altro gioco Arkane, come interagire con gli amici e scoprire come l'insieme può diventare più grande della somma delle parti, giocando con ogni personaggio e abilità... Potresti volerci giocare un po' da solo, un po' con gli altri, ed è un titolo che ti permette di fare una o entrambe le cose".

Ricordiamo che Redfall sarà pubblicato nei primi mesi del 2023 su PC Windows e console Xbox Series X|S. Nel corso dell'Xbox & Bethesda Games Showcase è stato mostrato il primo video gameplay tratto dallo shooter vampiresco.