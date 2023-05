Redfall, review bombing su Steam e utenti furiosi: 'Davvero lo vendono a 70 dollari?'

Il debutto di Redfall non è andato per il verso giusto, e sono già numerose le voci di critica e pubblico poco soddisfatte dall'ultima fatica di Arkane Studios. Nella nostra recensione di Redfall abbiamo sottolineato che l'opera è afflitta da numerose problematiche, non solo ludiche ma anche tecniche.

I giocatori sono tuttavia così insoddisfatti dalla situazione generale di Redfall che su Steam è partito un review bombing del gioco prodotto da Bethesda: nel momento in cui scriviamo, soltanto il 29% delle recensioni pubblicate dagli utenti ha dato un verdetto positivo, con la larga maggioranza dei commenti che sono fortemente critici nei confronti del titolo Arkane. Tra i numerosi commenti negativi dei giocatori, quasi tutti puntano il dito contro i problemi tecnici del gioco, citando in particolare vari inconvenienti in termini di performance. Forti critiche anche nei confronti dell'IA nemica e della grafica in generale considerata arretrata, così come per l'open world descritto come vuoto e privo di attrattiva.

Ancora, alcuni utenti si lamentano per la mancanza di matchmaking per la cooperativa, e considerano il porting PC di Redfall tra i peggiori fin qui pubblicati nel 2023. E non mancano giocatori che si scagliano contro il prezzo di listino fissato da Microsoft, pari a 70 dollari (80 euro in Italia): "Davvero gli sviluppatori credono di poter chiedere 70 euro per giochi come questo?", si domanda un utente sostenendo come il titolo, allo stato attuale, sia stato pubblicato ancora incompleto.

In ogni caso da un video confronto di Redfall su PC e Xbox Series X/S emerge come la situazione non sia rosea nemmeno su console. Non resta che vedere come Arkane intenderà muoversi nel prossimo futuro per perfezionare il gioco.