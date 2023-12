Redfall risale la china su Steam: valutazione 'Perlopiù Positiva' nelle ultime recensioni

La strada verso la redenzione intrapresa da Arkane Austin con l'Update 3 di Redfall dà i suoi frutti: per la prima volta dal lancio, il controverso sparatutto open world a base di vampiri raggiunge una valutazione 'Perlopiù Positiva' nelle recensioni utente su Steam.

Le recensioni entusiastiche pubblicate dagli appassionati che, in questi giorni, hanno deciso di acquistare Redfall su PC approfittando degli sconti di Steam hanno infatti modificato la valutazione media del titolo, almeno per quanto concerne i giudizi più aggiornati che vengono calcolati per esprimere la media delle Valutazioni Recenti.

In molti, infatti, ritengono che gli Update maggiori che hanno caratterizzato il periodo post-lancio di Redfall siano riusciti a risollevare le sorti dell'FPS a tinte oscure, con migliorie, aggiunte e ottimizzazioni estese che hanno interessato ogni aspetto dell'opera targata Bethesda e Arkane Austin.

Basta scorrere il lungo elenco degli interventi compiuti dagli sviluppatori di Redfall con l'Update 3, d'altronde, per accorgersi dell'impegno profuso dalla sussidiaria texana di Bethesda e Microsoft per risolvere i problemi e le mancanze della versione di lancio. Il percorso di redenzione di Arkane Austin, ad ogni modo, è ancora lungo e tortuoso, prova ne sia la forza lavoro degli studi Arkane con oltre 300 dipendenti impegnati su Redfall e sulle altre IP degli autori di Dishonored e Deathloop.