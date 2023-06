Redfall, si ritorna a parlare del gioco Arkane e della concorrenza con CoD in tribunale

Non è stato affatto un periodo semplice per Arkane Studios dopo la pubblicazione dell'ultimo flop commerciale che avrebbe dovuto dare il via all'avvento del nuovo corso degli Xbox Studios. Nelle ultime settimane ci si è chiesto se Arkane rischia la chiusura a causa di Redfall, ma sono sopraggiunte immediatamente le rassicurazioni di Phil Spencer.

Nelle ultime ore si è però tornato a parlare del caso Redfall a seguito dell'inizio del processo Microsoft vs FTC, che ha portato alla luce numerose informazioni relative al mondo Xbox: fra le tante, insieme alla conferma sull'esclusività di Indiana Jones di Bethesda su Xbox e PC, si è parlato del flop di Redfall in relazione alla possibile concorrenza derivante da Activision-Blizzard. Tra le accuse mosse dalla FTC a Microsoft, infatti, si faceva riferimento alla possibilità che l'acquisizione del gruppo e, soprattutto, di Call of Duty, fosse una mossa per eliminare ogni possibile forma di concorrenza ai giochi Bethesda di quest'anno.

Alla critica mossa in aula ha risposto Pete Hines, il quale ha dichiarato che Call of Duty non è un diretto concorrente di Starfield e Redfall. L'affermazione emersa in sede di dibattito costituisce, soprattutto per il progetto di Arkane Austin, un'ulteriore ammissione di colpa relativa alle attese disilluse dal titolo approdato nel maggio 2023.