Redfall, rumor: 'Microsoft non ci ha mai creduto, Arkane Lyon lavora a qualcosa di grosso'

'Piove sul bagnato', verrebbe da esclamare vedendo il review bombing di Redfall e leggendo le dicharazioni caustiche di un negoziante di videogiochi di Lione che, sui social, afferma di aver ascoltato dal team di Arkane Lyon dei giudizi non proprio lusinghieri sul lavoro svolto dai colleghi della sussidiaria di Austin.

Dalle colonne del suo profilo Twitter, il rivenditore conosciuto come Gyo Jvfr entra nel merito delle polemiche che stanno investendo Redfall al lancio per riferire quelli che, a suo giudizio, sono i pareri espressi al team 'maggiore' di Arkane da parte di Microsoft: "Avendo la fortuna e la possibilità di contare tra i miei clienti anche molti sviluppatori di Arkane Lyon, ecco cosa ne viene fuori. Microsoft non ha mai creduto davvero in Redfall, tant'è che sembra abbia voluto terminarne lo sviluppo in fretta. Arkane Lyon, invece, sta lavorando ad altro, è impegnata su un gioco molto più ambizioso di Redfall ma non posso dire altro al riguardo".

In passato, Gyo Jvfr ha dato prova di attendibilità soprattutto per quanto concerne le indiscrezioni sul lavoro di Arkane Lyon e di altre software house transalpine, ma come di consueto vi invitiamo a prendere con le pinze questo genere di indiscrezioni basate su pareri personali espressi da sedicenti sviluppatori o dirigenti Microsoft e riportati da terzi.

Nella speranza di ricevere un chiarimento da parte di Arkane Lyon, come pure da Arkane Austin o dalla stessa Microsoft, vi lasciamo alla nostra recensione di Redfall e alle considerazioni di Giuseppe Carrabba sull'ultimo, 'chiacchierato' sparatutto open world a vocazione cooperativa di Bethesda.