Redfall 'sarà un gioco lento', ma per una buona ragione: storia e gameplay visti da Arkane

Dopo aver spiegato che Redfall saprà tenere testa a Starfield, Harvey Smith di Arkane Austin riflette sul ritmo 'lento' del suo prossimo sparatutto vampiresco per rassicurare gli appassionati sulla bontà del lavoro che sta portando avanti insieme a Bethesda.

Ai microfoni di PCGamesN, il direttore creativo di Arkane Austin ha preso spunto dall'ultima esperienza vissuta su Xbox Game Pass con Forza Horizon 5 per fornire delle importanti indicazioni sulla storia e sul gameplay di Redfall: "Poco tempo fa ho giocato a Forza Horizon 5, è stato il mio primo Forza e l'esperienza che ho avuto si riassume in quei primi minuti della campagna, con quell'aereo gigante che sorvola il Messico facendo piovere le auto in un tripudio di suoni, rumori ambientali e rombi di motore. È stata un'esperienza fott***e assurda! Giocavo a Forza Horizon 5 e nel frattempo pensavo ai giochi di Arkane, al loro inizio così lento".

Partendo da questa insolita analogia, Smith spiega che "un inizio lento come quello offerto da Dishonored è molto diverso da quello di Forza Horizon 5 ma alla gente piace lo stesso perché i giocatori hanno gusti molto diversi. Coi nostri titoli tendiamo ad attrarre i giocatori con un'esplorazione riflessiva, una storia introspettiva e un ritmo di gameplay che si appoggia alle deduzioni da ricavare avanzando nella trama. Redfall rientrerà nella stessa tipologia di videogiochi, ci sarà chi lo vorrà completare velocemente ma l'esperienza che vogliamo offrire è quella di un titolo che si prenda i suoi tempi per raccontare una storia, spingendo i giocatori a immergersi nella trama per intuire come proseguirà attraverso il gameplay".

La commercializzazione di Redfall è prevista per il 2 maggio su PC e Xbox Series X|S, con approdo dal day one su Game Pass. Se volete saperne di più sulla storia e sul gameplay della nuova esclusiva Microsoft, qui trovate il nostro speciale su Redfall tra vampiri, coop e open world.