Redfall: lo shooter paranormale di Arkane nel primo video gameplay

In apertura dell'Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno, gli sviluppatori di Arkane Austin hanno mostrato il primo video gameplay di Redfall, esclusiva PC e Xbox Series X/S in uscita nel 2023.

La sequenza ingame confezionata dalla sussidiaria texana degli Xbox Game Studios ha offerto un primo antipasto dell'esperienza ludica, contenutistica e strettamente grafica del nuovo sparatutto cooperativo degli autori di Dishonored, Prey e Deathloop.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Redfall vede gli utenti interpretare un manipolo di cacciatori di vampiri armati di tutto punto per fronteggiare le orde di non-morti nella cornice post-apocalittica di una cittadina di periferia liberamente esplorabile, sia da soli che in compagnia dei propri amici.

Il nuovo video gameplay di Redfall mostrato in apertura dell'Xbox & Bethesda Showcase da Arkane Austin conferma il lancio dell'esclusiva Microsoft nella prima metà del 2023 su PC, console Xbox (quindi supponiamo sia su Xbox One che su Xbox Series X/S) e Xbox Cloud Gaming, con approdo al day one nel catalogo degli iscritti a Xbox Game Pass. Date un'occhiata al trailer e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.