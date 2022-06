Redfall: il single player sarà importante quanto la cooperativa, assicura Arkane

L'Xbox & Bethesda Showcase si è aperto con il primo video-gameplay di Redfall, lo shooter paranormale sviluppato da Arkane Austin che promette di regalare grande intrattenimento sia giocando in solitaria, sia attrverso la cooperativa, facendo a pezzi orde di vampiri ed altre creature mostruose.

Parlando appunto della doppia natura alla base del progetto, lo studio director Harvey Smith assicura che l'opera sarà ampiamente godibile anche giocando in single player, nonostante la co-op rivesta un ruolo centrale all'interno della produzione. "Ci siamo impegnati a fondo per assicurarci che il single player funzioni nel modo giusto", spiega Smith, che prosegue: "E' stato molto importante per noi permettervi di giocare a Redfall in solitaria. Così potete permettervi di procedere lentamente, giocare con i tuoi ritmi, osservare da lunghe distanze, pianificare mosse, accumulare risorse, fare tutto ciò che probabilmente amate fare in un gioco Arkane".

L'autore poi conferma che la componente stealth avrà un ruolo rilevante anche all'interno di Redfall nonostante la sua natura cooperativa fino a 4 giocatori, lasciando quindi agli utenza la libertà di approcciarsi ai livelli come ritengono più opportuno, pur senza magari offrire la profondità dei Dishonored, di Prey o di Deathloop in tal senso. "Non è un gioco stealth", specifica Smith dopo aver comunque rimarcato la presenza di questo tipo di approccio al gameplay anche nella nuova fatica targata Arkane.

Ricordiamo che Redfall è stato rinviato al 2023 e per adesso non c'è una data definitiva. Il gioco è atteso su PC e Xbox Series X/S, con approdo subito al day one su Xbox Game Pass.