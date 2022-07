Redfall: uno sparatutto Open World con i vampiri, il nuovo gioco degli autori di Prey

Il nuovo gioco di Arkane Austin è uno sparatutto Open World a base di vampiri: scopriamo insieme i segreti del gameplay di Redfall, nuovo titolo in uscita nel 2023 su PC e Xbox Series X/S.

Lo scorso 30 giugno, i ragazzi di Arkane Austin (già co-autori di Dishonored nonché unici responsabili di Prey) hanno presentato al mondo un nuovo, approfondito video gameplay di Redfall. Incuriositi da quanto mostrato, abbiamo analizzato il filmato per scoprire tutti i segreti di questo sparatutto in prima persona cooperativo ambientato nel mondo aperto dell'isola di Redfall, tagliata fuori dal mondo a causa dell'assedio di una legione di vampiri.

Questi esseri sovrannaturali sono stati creati dopo che un esperimento scientifico è andato storto. Non rappresentano l'unico ostacolo, dal momento che sull'isola ci sono anche dei seguaci umani che adorano la nuova leadership famelica. Assieme ai vostri amici, sarete chiamati a formare delle squadre composte da un massimo di quattro componenti e combattere in numerose location differenti, dagli avamposti dei fanatici a luoghi psichici sovrannaturali, passando per foreste infestate, il centro decaduto della città e il lungomare in rovina. Redfall include quattro personaggi giocabili - Devinder Crousley, Layla Ellison, Remi De La Rosa e Jacob Boyer - e punta ad offrire un'esperienza squisitamente Arkane fruibile anche in giocatore singolo. Ci riuscirà? Nel frattempo unitevi a noi nell'analisi del gameplay, reperibile in cima a questa notizia. L'uscita è prevista per l'anno prossimo su PC e Xbox Series X|S, e come ogni esclusiva della casa finirà in Game Pass immediatamente al day one.