Redfall spiegato da Arkane: dal gunplay alle attività open world, tutte le novità

Nella lunga chiacchierata con i giornalisti di GamesRadar+, i ragazzi di Arkane Austin hanno tratto spunto dall'analogia tra Far Cry e Redfall per svelare tanti dettagli inediti sul gameplay e sull'esperienza open world restituita dalla nuova esclusiva PC e Xbox in arrivo nel 2023 anche su Game Pass.

Gli esponenti della sussidiaria texana di Bethesda e degli Xbox Game Studios colgono l'occasione offerta dall'intervista a GR+ per ribadire un concetto già espresso in passato, ossia che l'open world di Redfall sarà davvero enorme: uno solo degli scenari in cui verrà suddivisa la mappa free roaming sarà sensibilmente più grande dell'intera Talos I, la stazione spaziale che fa da sfondo al reboot di Prey.

Il team di Arkane Austin entra poi nel merito della progressione delle attività da svolgere per confermare la presenza di tante missioni secondarie e sottotrame che correranno parallelamente alla storia principale, intrecciandosi ad essa grazie al rapporto da instaurare con i PNG.

Quanto al gunplay, e quindi all'esperienza sparatutto, gli sviluppatori la descrivono come una componente fondamentale di Redfall: per questo, Arkane si è avvalsa dell'aiuto di numerosi specialisti di FPS, ivi compresi i membri più esperti di ID Software provenienti dal team che ha dato forma al capolavoro Doom Eternal.

Dall'intervista a GamesRadar+ emerge anche l'impegno profuso da Arkane Austin nella diversificazione dell'esperienza da vivere esplorando la mappa open world di notte e di giorno: come spiegano gli stessi sviluppatori, "vogliamo che vi sentiate come delle prede in costante pericolo. Strisciando di soppiatto in un campo di grano nel cuore della notte, ascoltando i sussurri dei vampiri nell'oscurità... forse vedrete una fattoria in lontananza, ma solo per scoprire che è piena di cultisti e di sopravvissuti intrappolati da salvare. È questo il tipo di atmosfera che vogliamo creare con Redfall".

Non meno interessante è poi il passaggio in cui gli autori di Arkane Austin riferiscono che il sistema di dialogo con i PNG sarà di stampo ruolistico e, quindi, fortemente influenzato dalle risposte a scelta multipla da dare a ciascun personaggio per dirimere le questioni in sospeso e progredire nella storia, tanto nella campagna principale quanto nelle attività secondarie improntate al free roaming.