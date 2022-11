Redfall o Starfield, quale gioco uscirà prima? Microsoft potrebbe averlo svelato

Redfall o Starfield, quale sarà tra queste due la prima esclusiva Xbox ad arrivare sul mercato? Inizialmente attesi per il 2022, entrambe le produzioni Bethesda sono state rinviate alla prima metà del prossimo anno, e al momento non si conoscono le esatte date di lancio dei due giochi.

A darci una possibile indicazione temporale sulle finestre di lancio dei due titoli è Matt Booty di Microsoft, che nel corso di un recente podcast ha parlato delle prossime uscite targate Xbox. Seppur non lo abbia confermato in modo esplicito, il discorso di Booty lascia intendere abbastanza chiaramente che sarà Redfall ad uscire prima di Starfield:

"Ovviamente abbiamo Redfall di Arkane, e se diamo uno sguardo più in là sul calendario troviamo naturalmente Starfield", sono state le sue dichiarazioni durante l'intervista con il canale YouTube Skill Up. Il modo in cui Booty ha formulato la frase sembra dunque confermare che l'action game vampiresco di Arkane sarà pubblicato in anticipo rispetto alla gigantesca space opera in via di sviluppo presso Bethesda Softworks. Rimaniamo in ogni caso in attesa di precisazioni ufficiali da parte di Microsoft.

A proposito di Arkane, sembra che gli autori di Deathloop e Redfall siano all'opera su un nuovo grande gioco non ancora annunciato.