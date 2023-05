Redfall va male su Steam: meno di 1000 giocatori attivi due giorni dopo il lancio

L'esordio di Redfall non ha ottenuto i pregevoli consensi sperati, lasciando spazio ad una tiepida accoglienza da parte di critica e pubblico. Le tante problematiche riscontrate nella produzione targata Arkane Austin stanno avendo effetto sui giocatori, che su Steam già stanno abbandonando in massa l'FPS cooperativo a base di vampiri.

Come riportano i dati di SteamDB, il debutto di Redfall lo scorso 2 maggio non è stato comunque dei migliori considerato che il picco massimo di utenti non va oltre le 6124 unità: per fare un paragone, sono numeri decisamente lontani dal picco di Prey, la precedente produzione di Arkane Austin che raggiunse un massimo di 24.594 giocatori. Ma anche facendo un confronto con i dati dei giochi targati Arkane Lyon emerge un quadro non proprio idilliaco: l'originale Dishonored arrivò ad un picco di 19.938 giocatori, mentre il più recente Deathloop ha toccato quota 20.094 persone attive conemporaneamente.

E per il momento non sembrano esserci margini per una ripresa di Redfall considerato che, nella mattina del 4 maggio e dunque due giorni dopo il lancio in tutto il mondo, è sceso sotto i 1000 giocatori attivi, per la precisione 917. Nel momento in cui scriviamo la situazione si è lievemente risollevata con 1379 utenti collegati, ma in ogni caso non si tratta di risultati particolarmente lusinghieri, specie considerato che un altro FPS cooperativo come Borderlands 2, pubblicato nel 2012, riesce ancora oggi ad andare oltre i 1500 giocatori.

Phil Spencer ha ammesso la sua delusione per i risultati di Redfall, pur comunque ribadendo la sua totale stima nei confronti di Arkane. La nostra recensione di Redfall vi spiega infine i motivi per cui il gioco per PC e Xbox Series X/S non è riuscito a fare centro.