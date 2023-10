Redfall, su Steam aumenta il numero di giocatori dopo le novità dell'update 2

Con un'attesa che si è fatta sentire fin troppo, Arkane Austin ha dichiarato che arriveranno tante novità con l'update 2 di Redfall, il quale introduce i 60FPS su Xbox Series X e non solo. L'elenco di migliorie apportate al fallimentare progetto degli Xbox Studios ha destato anche l'interesse dei giocatori di Steam.

Come possiamo osservare dai dati rilasciati dalla nota piattaforma SteamDB, Redfall ha registrato un +66% di giocatori su Steam. Si tratterebbe di un dato molto importante e positivo, se non venisse considerato il quadro più generale della produzione: fino a poche ore fa il numero di giocatori di Redfall su Steam è arrivato a meno di nove utenti, sebbene sia in seguito giunto ad un picco di circa sessanta persone attive a seguito delle notizie rilasciate dal team di sviluppo nel tardo pomeriggio.

Dai trentacinque giocatori di ieri all'attivo si è passati ad un totale di cinquantotto utenti sulla versione PC di Redfall, ma di certo si è abbastanza lontani dal picco massimo di 6,124 persone raggiunto nell'arco totale di cinque mesi (ovvero sin dal lancio del titolo). Redfall potrà mai ritornare sulla cresta dell'onda mediatica? Per rispondere alla domanda, bisogna attendere maggiori informazioni future sul lavoro di Arkane Austin. Che Redfall possa "redimersi" e divenire il progetto videoludico atteso dai fan della software house?