Redfall male su Steam, e su Xbox Series X/S? Alcuni dati sembrano incoraggianti

Il debutto di Redfall continua a far discutere, e soprattutto la versione PC non ha raccolto chissà quali risultati: Redfall non è rientrato tra i 100 Top Seller su Steam nella settimana di debutto e vede l'utenza calare sempre di più. Su Xbox Series X/S, però, la situazione potrebbe essere un po' diversa.

Stando infatti a quanto riportato da True Achievements, infatti, l'opera targata Arkane Lyon è stata il terzo titolo più giocato in assoluto su piattaforme Xbox nella settimana compresa tra il primo ed il 7 maggio. Davanti a lui soltanto due giochi, Fortnite e Call of Duty Modern Warfare II, solitamente pienissimi di utenti ogni settimana data la loro popolarità globale e su ogni piattaforma in commercio. Per il portale, però, Redfall rappresenta il secondo miglior lancio Xbox del 2023 finora, dietro solamente ad Atomic Heart.

E' bene in ogni caso precisare che i dati a disposizione di True Achievements sono parziali e non danno un quadro chiaro di quali potrebbero essere stati i risultati commerciali del titolo Arkane, considerato inoltre che il gioco è disponibile da day one su Xbox Game Pass che, proprio come nel caso di Atomic Heart, potrebbe aver dato una grossa spinta a Redfall in termini di popolarità tra i giocatori. Seppur magari non definitivo, il risultato raggiunto può comunque essere considerato a suo modo una piccola sorpresa, considerate le reazioni generalmente negative dell'utenza nei confronti del gioco, così come la tiepida reazione della stampa internazionale.

A tal proposito, la nostra recensione di Redfall vi spiega cosa non ha funzionato con il gioco, in attesa di dati ufficiali e più chiari da parte di Microsoft.