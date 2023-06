Redfall, storia di un insuccesso: Schreier svela i retroscena sul gioco Arkane

Il deludente debutto di Redfall torna a essere protagonista dell'attualità videoludica, in seguito alla pubblicazione di un coverage firmato da Jason Schreier e apparso sulle pagine di Bloomberg.

Nell'articolo, il noto giornalista videoludico ripercorre le presunte difficoltà legate alla realizzazione del progetto, indagate grazie ai contatti avuti con circa dodici sviluppatori di Arkane. Stando a quanto riportato da Schreier, la creazione di Redfall avrebbe preso il via nel 2018, in un momento in cui Zenimax stava già cercando potenziali acquirenti, in un'operazione che si sarebbe poi tradotta nell'acquisizione dell'azienda da parte di Microsoft.

Per attrarre l'attenzione di possibili investitori, la dirigenza di Zenimax avrebbe chiesto ai propri team di concentrarsi sul genere dei game as a service, con l'obiettivo di mettere sul tavolo delle trattative produzioni in grado di generare entrate anche a distanza di anni dal lancio. In questo quadro, scrive Schreier, avrebbero trovato spazio insistenti richieste legate all'inserimento di microtransazioni e modalità multiplayer online nei nuovi titoli a marchio Zenimax. Un processo nel quale sarebbe stata coinvolta anche Arkane, reduce dall'insuccesso commerciale di Prey.



Da queste premesse sarebbe nato il concept di Redfall, un titolo multiplayer ambientato in mondo popolato di vampiri. La presentazione del progetto, sostiene Schreier, avrebbe però generato diverse perplessità negli sviluppatori di Arkane, incerti sull'effettiva possibilità di imprimere il proprio marchio stilistico su questo tipo di concept. Un'incertezza che non avrebbe trovato soluzione negli anni successivi, in cui la gestione del progetto sarebbe stata piuttosto confusa, anche a causa delle ridotte dimensioni di Arkane, i cui circa cento sviluppatori non sarebbero stati sufficienti a sostenere lo sforzo produttivo di un GAAS come Redfall. La difficile situazione avrebbe peraltro spinto ben il 70% dei veterani della serie Dishonored e di Prey a lasciare il team di Austin.



In seguito all'acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft, prosegue il coverage di Bloomberg, molti sviluppatori di Arkane speravano che Redmond decidesse di cancellare il progetto o, se non altro, di tramutarlo in un gioco single player. La scelta di Microsoft di non stravolgere le pregresse attività delle nuove software house, tuttavia, determinò la prosecuzione dei lavori su Redfall, al quale venne progressivamente concesso sempre più tempo per presentarsi nella sua versione definitiva.



Al momento, da Zenimax e Microsoft non sono giunti commenti ufficiali ai retroscena diffusi da Jason Schreier, mentre Arkane sembra già concentrata sul suo prossimo gioco.