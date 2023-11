Redfall, la strada verso la redenzione prosegue con l'Update 3: ecco tutte le novità

A poco più di un mese di distanza dalla pubblicazione dell'Update 2 di Redfall, il team di Arkane Austin riferisce di aver apportato tante nuove migliorie allo sparatutto open world a tinte oscure e lo conferma lanciando ufficialmente il terzo aggiornamento maggiore dell'esclusiva Microsoft.

La nuova patch in distribuzione da quest'oggi giovedì 16 novembre su PC e Xbox Series X|S promette di risolvere numerosi bug e di migliorare tanti aspetti dell'esperienza di gioco, tanto nelle missioni dell'avventura principale quanto nelle attività legate all'esplorazione free roaming dello scenario vampiresco di Redfall.

L'Update 3 porta in dote anche il Basilisk, un nuovo fucile di precisione di rarità 'Incomparabile' che consente di pietrificare i vampiri con le proprietà ultraviolette del primo colpo sparato da ogni caricatore. L'aggiornamento gratuito di Redfall introduce decine di migliorie e bilanciamenti nell'intelligenza artificiale e nel pattern comportamentale dei nemici, oltre a diverse ottimizzazioni nel gameplay (sia da soli che in cooperativa), nella fruizione dell'interfaccia e nelle opzioni in tema di accessibilità.

Trovate l'elenco completo delle modifiche, delle aggiunte e delle novità dell'Update 3 di Redfall sulle pagine del sito ufficiale di Bethesda (trovate il link in calce alla notizia). Già che ci siamo, vi lasciamo all'ultima video analisi tecnica di Digital Foundry sull'Update 2 di Redfall.