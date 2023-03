Redfall supporterà Ray Tracing e DLSS 3 su PC: Story Trailer in arrivo

Presto scadrà l'embargo sulle anteprime di Redfall: per ingannare l'attesa, Arkane Austin si appresta a pubblicare lo Story Trailer dello sparatutto cooperativo a base di vampiri in uscita a inizio maggio su PC, Xbox Series X/S e Game Pass.

Il nuovo filmato confezionato dalla sussidiaria texana degli Xbox Game Studios, di conseguenza, ci immergerà nelle atmosfere di Redfall per raccontare la storia dei sopravvissuti all'apocalisse vampiresca che avremo presto modo di sperimentare indossandone i panni nella campagna principale, sia da soli che collaborando con gli altri utenti online.

Lo Story Trailer di Redfall verrà pubblicato nella giornata di domani, giovedì 16 marzo, in un orario che deve essere ancora svelato. Nel frattempo, in rete è comparsa la brochure di Punch Technology che preannuncia un'offerta promozionale dedicata proprio a Redfall.

Stando al negozio di elettronica inglese, lo shooter di Bethesda supporterà al lancio le tecnologie NVIDIA Reflex e DLSS, ivi compresa la versione più evoluta del sistema di upsampling e upscaling 'intelligente' dell'azienda californiana, DLSS 3 per GPU GeForce RTX Serie 40. La scheda promozionale di Punch Technology cita anche il supporto di Redfall al Ray Tracing, pur precisando che tale funzionalità potrebbe non essere disponibile al lancio che ricordiamo essere previsto per il 2 maggio su PC, Xbox Series X/S e nel catalogo del Game Pass.

In attesa dello Story Trailer e di un commento ufficiale di Bethesda o Microsoft alle anticipazioni di Punch Technology, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo approfondimento sul gameplay di Redfall.