Redfall verso un lungo supporto: niente microtransazioni o store nel gioco

In aggiunta alla lunga campagna principale di Redfall, il team di Arkane si sta già preparando a rendere disponibile una ricca selezione di contenuti post lancio.

Il creative director Harvey Smith ha infatti descritto il titolo come una produzione destinata a essere supportata per molto tempo. Addirittura, l'autore di Arkane ha descritto Redfall come l'avventura più di lungo periodo mai concepita dalla software house. Uno sforzo creativo imponente, dunque, che tuttavia non sarà finanziato tramite un sistema di microtransazioni.

In una recente intervista, Harvey Smith ha infatti messo definitivamente a tacere ogni ipotesi legata alla presenza di store in-game nel mondo di Redfall. "Vogliamo essere molto chiari: - ha dichiarato l'autore - non ci saranno microtransazioni e il titolo non prevede nessuno store in-game. Siamo molto orgogliosi di questa scelta. Se nel gioco trovi un costume, puoi averlo, niente di più semplice". Nella produzione a tema vampiri confezionata da Arkane, dunque, nessuno spazio per transazioni economiche di alcun genere.



Per scoprire tutti i segreti del gameplay della nuova IP Microsoft e Bethesda, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra prova di Redfall. L'opera Arkane esordirà su PC, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass il prossimo 2 maggio 2023.