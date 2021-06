Redfall in sviluppo da 4 anni: i vampiri di Arkane sono nati nel 2017

Con la promessa di conservare il DNA di Arkane in Redfall, la nuova IP della software house autrice di Prey e Dishonored si è presentata ufficialmente al termine dell'apprezzato Xbox & Bethesda Showcase trasmesso all'E3 2021.

Prima dell'evento, la possibilità di vedere il team cimentarsi con una produzione a tema vampiresco aveva popolato alcuni rumor, diffusisi nel corso della primavera 2021. A quanto pare, tuttavia, l'avvio dei lavori su Redfall risale a parecchio tempo fa. A confermarlo è il curriculum vitae di Francisco Cruz, sviluppatore che ha preso parte alle primissime fasi della realizzazione dello shooter open world.

Sul proprio profilo LinkedIn, il professionista - ora in forze presso gli uffici di Unity - riporta di aver rivestito il ruolo di Senior Level Architect in Arkane Studios nel periodo compreso tra giugno 2016 e maggio 2018. In questa finestra temporale, Francisco Cruz ha avuto modo di occuparsi di Prey e Wofenstein II: The New Colossus, ma anche di Redfall. Per quest'ultimo, nello specifico, ha preso parte alla fase di incubazione del titolo, operando nel settore R&D. Lo sviluppatore si è inoltre occupato dell'elaborazione del primo sistema di illuminazione, oltre che della definizione degli ambienti, dei modelli e dei livelli di Redfall.



La nuova esclusiva Microsoft, attesa su PC e Xbox Series X nel corso del 2022, sarebbe dunque in sviluppo ormai da 4 anni, con l'avvio dei lavori fissato all'estate 2017. Al momento, lo ricordiamo, anche id Software sta supportando Arkane nello sviluppo di Redfall.