Redfall: tanti dettagli su coop e gameplay dal filmato del QuakeCon 2022

Tra i protagonisti dell'edizione 2022 del QuakeCon 2022 troviamo Redfall, lo sparatutto cooperativo targato Arkane che è tornato a mostrarsi in un lungo filmato.

In occasione dell'evento dedicato ai prodotti Bethesda, Redfall si è mostrato in un lunghissimo video che alterna sequenze di gameplay a momenti nei quali gli sviluppatori discutono delle principali caratteristiche del progetto. Grazie al video possiamo vedere in movimento alcune delle abilità dei protagonisti, scoprire maggiori dettagli sul funzionamento della coop e approfondire l'azione stealth, visto che il titolo permette una certa libertà d'approccio. A tal proposito, gli sviluppatori hanno confermato che potremo decidere se abbandonare un'area della mappa per via della presenza di nemici troppo forti e tornare in un secondo momento, quando il nostro protagonista sarà sufficientemente potente da far fuori tutti senza troppi problemi.

Vi ricordiamo che Redfall è stato rimandato al prossimo anno e al momento non è nota la data d'uscita ufficiale su PC e console della famiglia Xbox. Avete già letto tutti i dettagli sulla personalizzazione delle armi in Redfall? Sulle nostre pagine trovate anche un'anteprima di Redfall, la quale riassume tutte quelle informazioni diffuse dal team di sviluppo nel corso degli ultimi mesi.