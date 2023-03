Redfall terrà testa a Starfield: Arkane non teme la competizione con la space opera

Dopo aver scatenato un polverone mediatico con le sue dichiarazioni sulla versione PS5 di Redfall cancellata da Microsoft, Harvey Smith di Arkane ha discusso della competizione tutta interna agli studi Bethesda che avrà luogo da qui ai prossimi mesi con il lancio di Redfall e dell'attesissimo GDR sci-fi Starfield.

Ai microfoni di PCGamesN, il direttore creativo di Arkane Austin prende spunto dai suoi quindici anni trascorsi con Arkane per poi guardare al futuro e soffermarsi, appunto, sulla 'sfida a distanza' tra Redfall e Starfield: "Adoro il lavoro che stanno portando avanti i miei amici al lavoro su Starfield, so quanto sia grandioso ciò che fanno, so pure che hanno realizzato alcuni dei videogiochi di maggior successo del mondo ma so anche anche sono con Arkane da quindici anni e ne conosco il valore".

"In questi quindici anni", prosegue Smith, "ho passato di tutto, da una pandemia globale agli sconvolgimenti sociali che ha provocato, dalle tempeste di ghiaccio all'acquisizione da parte di Microsoft, dalle invasioni dei calabroni assassini a quello s***o di Trump, e poi la morte del nostro amato presidente e fondatore Ron Altman. Se guardo a tutto questo, penso a ciò che è riuscito a superare il nostro team di Redfall e rimango sbalordito".

Sempre in merito ai suoi trascorsi con Bethesda e gli studi Arkane, Harvey Smith sottolinea scherzosamente che "si può dire che in tutti questi anni sia sempre stato all'ombra dei Bethesda Game Studios. Essì, perché se io lanciavo Dishonored, loro rispondevano con quel f*****o Skyrim che è stata la cosa più importante della storia. Poi venne il turno di Dishonored 2, il miglior gioco che abbia mai realizzato, e loro se ne uscirono con l'enorme Fallout. E ora arriva quel grosso problema che si chiama Starfield, quel gioco sarà davvero un qualcosa di enorme e renderà felici tantissime persone per molti anni, ma sarà anche molto diverso da Redfall".

L'esponente di Arkane, a tal proposito, sottolinea come "c'è una certa sovrapposizione tra il pubblico di riferimento di Redfall e Starfield, ma non così tanto anche per via del tono diverso dei due progetti. E poi, ad essere sincero, Starfield mi toglie un sacco di pressione. Arkane viene sempre visto come lo sfavorito e il perdente in questo genere di confronti, e lo capisco perché il nostro è un team più piccolo rispetto ad altri. Ma per noi è un punto di forza".