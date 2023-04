Redfall: il nuovo trailer 4K è dedicato a Devinder e ai suoi gadget hi-tech

Sul canale YouTube di Nvidia GeForce è stato pubblicato il nuovo trailer di Redfall, nel quale ci viene presentata nel dettaglio la figura di Devinder Crousley, uno dei quattro personaggi giocabili al day one oltre a Layla, Jacob e Remi.

Il nostro eroe dalla giacca gialla ama dedicarsi alla costruzione di giocattoli elettronici con cui far fuori i succhiasangue e nel corso del filmato possiamo vederli tutti in movimento.

Ecco di seguito la descrizione ufficiale di Devinder:

"Devinder Crousley è uno studioso di criptozoologia e aspirante inventore. Il tour per la promozione del suo ultimo libro l'ha condotto a Redfall, giusto prima della catastrofe. Dopo aver trascorso anni nel tentativo di fabbricare dispositivi in grado di eliminare creature soprannaturali, tutto ha iniziato ad avere senso. A Redfall, i mostri esistono e le sue invenzioni funzionano. Man mano che combatte i vampiri con i suoi gadget, Devinder tiene traccia del loro funzionamento per migliorarle."

Le abilità di questo personaggio sono tre e ruotano tutte intorno all'utilizzo di gadget. Il Trasclocatore permette di lanciare un dispositivo simile ad un disco per poi teletrasportarsi in qualsiasi momento verso di esso. Nelle versioni potenziate, il Traslocatore può anche emettere una scarica elettrica che stordisce i nemici o proiettare un ologramma che attira l'attenzione degli ostili nell'area. Il Giavellotto ad Arco è invece un'arma che può essere scagliata al suolo e che genera impulsi elettrici in grado di mettere temporaneamente fuori gioco chiunque si trovi nella sua area d'impatto. Troviamo infine la Blacklight, una videocamera modificata al fine di emettere raggi UV che pietrificano i nemici e, con i power-up giusti, curano gli alleati o fanno esplodere i vampiri colpiti.

In attesa del prossimo trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su Remi in Redfall. Sapevate che Redfall girerà a 30fps sia su Xbox Series X che su Xbox Series S.