Redfall, il trailer presenta la Bite Back Edition: bonus speciali per preorder e Game Pass

Dopo aver presentato un ricco video gameplay di Redfall in occasione dell'Xbox Developer Direct, gli sviluppatori di Bethesda accendono i riflettori su edizioni deluxe e bonus preordine dell'avventura a base di vampiri.

Con il filmato che trovate in apertura a questa news, gli autori di Arkane tornano infatti a presentare la Bite Back Edition di Redfall, che includerà al suo interno diversi contenuti aggiuntivi. Tra questi ultimi spicca in particolare il Pass Eroi, che garantirà l'accesso a due nuovi personaggi destinati ad esordire in fase di supporto post-lancio.

Nello specifico, i contenuti della Bite Back Edition di Redfall includono:

Gioco base Redfall;

Pass Eroi di Redfall : due eroi saranno introdotti post-lancio;

: due eroi saranno introdotti post-lancio; Skin multi-arma Raggio laser;

Accessorio per trafiggere: Coltello tattico;

Abiti per Devinder "Spedizione polare";

Abiti per Jacob "Occhi nel buio";

Abiti per Layla "Tenuta da guerra";

Abiti per Remi "Ingegnera di soccorso";

In aggiunta, Arkane ha confermato la previsione di uno speciale bonus riservato a coloro che effettueranno il preordine o giocheranno a Redfall tramite abbonamento a Xbox Game Pass. L'omaggio consiste nel pacchetto Cacciatore di vampiri, che include:

Fucile a pallettoni di livello 2 Grim Tide;

Skin multi-arma Vortice polare;

Accessorio per trafiggere: Devastatore sanguinario;

Ricordiamo che in occasione dell'Xbox Developer Direct è stato confermato che Redfall sarà disponibile a partire dal 2 maggio 2023, in esclusiva PC e Xbox Series X|S.