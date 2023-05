Redfall: trucchi per andare a caccia di vampiri su Xbox Series X e PC

Pur essendo afflitto da numerosi problemi, Redfall è parte del catalogo di PC e Xbox Game Pass sin dal lancio e ciò sta permettendo a tanti videogiocatori di esplorare la tenebrosa cittadina per andare a caccia di vampiri assetati di sangue. Se anche voi state per imbarcarvi in questa avventura, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Il personaggio giusto

Se la difficoltà di Redfall può essere modificata nel corso dell’avventura, il personaggio selezionato è definitivo e l’unico modo per passare ad un altro dei quattro protagonisti è quello di ricominciare il titolo da zero. Per tale ragione, vi suggeriamo di analizzare attentamente le abilità di ciascun ammazzavampiri nella schermata iniziale, così da valutare quale sia quello più adatto a voi anche in previsione di come intendete giocare a Redfall. Alcuni eroi sono più adatti per chi è intenzionato a giocare il titolo Arkane in cooperativa, altri sono invece perfetti per chi predilige il gioco in solitaria. Se siete indecisi su come procedere, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori personaggi di Redfall.

Equipaggiamento

I protagonisti di Redfall possono tenere nello zaino un massimo di tre bocche da fuoco, così da avere sempre a disposizione armi appartenenti a categorie diverse ed essere quindi pronti a qualsiasi evenienza. Sebbene sia fondamentale valutare gli strumenti di morte da portare in battaglia sulla base delle loro statistiche e della loro rarità, esiste un elemento imprescindibile per l’inventario di ogni cacciatore: il paletto. A meno che non vogliate complicarvi la vita inutilmente, è bene che almeno una delle tre armi equipaggiate monti un paletto o una baionetta (è la stessa cosa, cambia solo la skin dell’accessorio). A differenza dei nemici umani, che vanno eliminati a suon di piombo, le creature della notte vanno prima indebolite con armi da fuoco ed infine infilzate con un oggetto appuntito. Esistono anche altri metodi per ridurre in cenere i vampiri, ma sfruttare il paletto resta quello più pratico.

Azione furtiva

Redfall è principalmente uno sparatutto in prima persona e, a prescindere da come si decida di agire, è quasi impossibile completare una missione senza farsi notare. Ciononostante, la furtività è comunque importante nell’economia di gioco e sfruttare i vantaggi dello stealth è essenziale per riuscire ad affrontare sia gli umani che i vampiri. Eliminando con un colpo corpo a corpo i nemici che non vi hanno visto, potete sfoltire il gruppo di ostili nell’area e rendervi le cose più semplici quando scoppierà il caos. Se invece volete usare sempre e solo le armi da fuoco, sappiate che in Redfall è presente un bonus al danno inflitto dai proiettili sui nemici ignari: questo significa che colpire con una pistola o un fucile un bersaglio che non è consapevole della vostra presenza, gli farà molto più male.

Ping

A meno che non vogliate giocare Redfall da soli, è un’ottima idea quella di utilizzare spesso e volentieri il sistema di ping. Nelle partite in cooperativa, la possibilità di posizionare un indicatore visibile a tutti gli altri elementi della squadra è il metodo perfetto per coordinarsi sia sui luoghi da raggiungere che sui bersagli da colpire. Tramite il posizionamento del ping, potreste ad esempio fare in modo che ogni membro della squadra punti col fucile alla testa di un nemico, così da sparare tutti in contemporanea, evitando che il rumore o la vista di un alleato morto possano far scattare l’allarme o creare problemi di altra natura.

Aree segrete

Come da tradizione di tutti i giochi Arkane, anche Redfall propone ambienti dalle dimensioni generose in cui i giocatori possono scegliere liberamente in che modo completare l’obiettivo. A tal proposito, non è sempre fondamentale tirare dritto verso il segnale della missione principale e potrebbe essere una buona idea analizzare l’ambiente circostante in cerca di indizi che potrebbero suggerire la presenza di aree secondarie in cui poter trovare qualcosa di utile. A tal riguardo, esistono segnali ben precisi che gli sviluppatori hanno piazzato in giro per la mappa per segnalare luoghi segreti: parliamo di colonne di fumo, corvi che volano in tondo e laser per le comunicazioni che puntano verso il cielo. Nel caso in cui doveste imbattervi in uno di questi, sarebbe opportuno andare a dare un'occhiata, così da recuperare un po' di bottino.

Grimaldelli

Uno degli strumenti che più vi torneranno utili in Redfall sono i grimaldelli. Il problema è che ogni personaggio può trasportarne un numero parecchio limitato e, sebbene sia possibile aumentarlo tramite i potenziamenti dell’albero delle abilità, resta comunque una risorsa da gestire con la massima attenzione. Proprio per questa ragione, è meglio riflettere bene prima di sprecare un grimaldello, visto che in alcuni casi è possibile aggirare il problema e trovare una soluzione alternativa. Ci riferiamo principalmente alle porte, molte delle quali possono sì essere aperte con l’uso di questi gadget, ma spesso vi sono accessi nascosti che permettono di introdursi all’interno dell’edificio senza inutili sprechi. Il discorso è diverso per i forzieri e altri tipi di contenitori protetti da un lucchetto, i quali vanno necessariamente aperti tramite l'ausilio di un grimaldello.

Opzioni anti jump-scare

È probabile che siate amanti degli horror e che, di conseguenza, apprezziate le atmosfere di Redfall e la possibilità di cadere vittima di un agguato improvvisto dei vampiri. Se invece non volete che questi avversari dai canini appuntiti possano cogliervi alla sprovvista, sappiate che esiste un trucchetto quasi infallibile per evitare ogni tipo di jump-scare al di fuori dei filmati. È sufficiente abilitare tutti i sottotitoli con tanto di nome dell’interlocutore affinché vengano segnalati a schermo persino i più piccoli rumori emessi dai nemici nascosti nei paraggi. Così facendo, potrete essere a conoscenza della presenza di un nemico in agguato qualche secondo prima che possa entrare in azione, magari facendovi spaventare.

Fonti di denaro

Non dovrete giocare molto a Redfall prima di comprendere quanto sia importante il denaro. Subito dopo aver liberato la stazione di polizia, la struttura che funge da hub centrale, potrete interagire con i vari personaggi al fine di scoprire che alcuni dei loro servizi richiedono un bel po’ di denaro. A tal proposito, è bene esplorare con attenzione tutte le aree della missione, dal momento che gli sviluppatori hanno nascosto in ogni angolo qualche oggetto da raccogliere. Che si tratti di nastro isolante o di una bottiglia d’acqua, tutto si trasformerà in denaro da poter reinvestire alla base. Sappiate inoltre che, malgrado l’assenza di un sistema per vendere le armi, è possibile distruggere quelle che non vi servono più: al momento della distruzione della bocca da fuoco, riceverete una piccola somma in denaro.