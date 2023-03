Redfall, è ufficiale: Microsoft cancellò la versione PS5 dopo l'acquisizione di Bethesda

Con dichiarazioni che faranno certamente discutere, Harvey Smith di Arkane ha svelato di aver dovuto bloccare lo sviluppo della versione PlayStation 5 di Redfall su esplicita richiesta di Microsoft dopo l'acquisizione di Bethesda che, lo ricordiamo, venne annunciata nel settembre del 2020.

Nel corso dell'ultima prova a porte chiuse organizzata da Arkane Austin, il direttore creativo del nuovo sparatutto co-op a base di vampiri di Bethesda ha spiegato ai microfoni di IGN Francia che "quando siamo stati acquisiti da Microsoft, per noi (riferendosi al team di sviluppo di Redfall, ndr) è stato un cambio gigantesco. Sono entrati nello studio e hanno detto 'no, niente versione PlayStation 5, d'ora in avanti ci concentreremo esclusivamente su Xbox, PC e Game Pass'".

Lo stesso Smith, però, riferisce che la scelta presa da Microsoft ha avuto dei riflessi positivi sullo sviluppo del prototipo originario di Redfall: "Non è stato molto grave per noi (abbandonare la versione PS5, ndr), anzi, penso proprio che sia stata una buona decisione. Ci ha aiutati a supportare il progetto nell'ottica del suo arrivo su Game Pass e ci ha consentito di lavorare su una rosa più ristretta di piattaforme, una complessità in meno da affrontare e meno preoccupazioni. E poi il Game Pass ha una marea di giocatori, Redfall potrebbe davvero diventare il nostro videogioco più popolare e grande, grazie a tutti quegli abbonati... forse sono 30 milioni, non ricordo mai il numero esatto".

