Redfall, è ufficiale: supporterà il crossplay tra PC e Xbox, anche su Steam ed Epic Store

Dala sezione sulle Domande Frequenti del sito ufficiale di Redfall arriva un'importante conferma: il nuovo sparatutto co-opa base di vampiri di Arkane Austin supporterà il crossplay tra PC e Xbox Series X/S, ivi comprese le versioni acquistate su Steam o Epic Store e fruite 'gratuitamente' su PC o Xbox Game Pass.

In un passaggio della sezione dedicata ai quesiti più frequenti della community, la sussidiaria degli Xbox Game Studios precisa infatti che "potrete sicuramente giocare con i vostri amici su Steam. Potrete unirvi alle partite dei vostri amici su Steam e dovunque decidano di giocare Redfall".

La presenza del crossplay "totale" tra tutte le versioni PC e Xbox di Redfall contribuirà a 'popolare i server' e, così facendo, a rendere più veloce la ricerca di giocatori con cui avviare una partita cooperativa all'interno dell'universo a tinte oscure, o almeno è questa la speranza nutrita da Arkane e dagli appassionati di sparatutto open world che ne attendono con impazienza l'uscita.

A tal proposito, vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile a partire dall'ormai non troppo lontano 2 maggio su PC e Xbox Series X/S, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale sul gameplay di Redfall, lo sparatutto co-op con i vampiri.