Redfall, è ufficiale: le versioni retail non conterranno alcun disco

Dopo averci portati a caccia di vampiri con le nuove immagini di Redfall, Bethesda spiega che le versioni 'fisiche' del nuovo sparatutto cooperativo di Arkane Austin non conterranno alcun disco ma solo il codice per riscattarlo in digitale su PC e Xbox Series X/S.

A prescindere dalla propria piattaforma d'elezione, di consueguenza, nessuna delle versioni retail di Redfall conterrà al suo interno il disco del gioco. La conferma arriva direttamente dalle pagine di Supporto Ufficiale di Bethesda, dove si legge che "le copie fisiche per PC di Redfall conterranno dei codici per riscattare il gioco su Steam. Le copie retail per console Xbox conterranno dei codici Xbox Play Anywhere che consentiranno ai giocatori di riprodurre Redfall su Xbox Series X/S e su PC attraverso l'app Microsoft Xbox".

La conferma dell'assenza di un disco all'interno delle confezioni retail della nuova esclusiva Xbox fa il paio con l'annuncio, da parte di Bethesda, dell'obbligo di connessione a Redfall anche per il singleplayer, un aspetto che 'giustifica' almeno in parte la sola presenza di un codice nelle edizioni fisiche dello shooter paranormale di Arkane.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile dal 2 maggio su PC e Xbox Series X/S, con ingresso immediato nel catalogo dei titoli fruibili 'gratuitamente' dagli iscritti a Xbox e PC Game Pass.