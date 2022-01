Redfall: uscita ad ottobre e Campagna da 18 ore, secondo un nuovo rumor

Presentato durante lo scorso E3 di Xbox, Redfall è la nuova avventura cooperativa di Arkane Studios, la talentuosa software house giù autrice di Dishonored, Prey e del più recente Deathloop. Sappiamo ancora molto poco sul progetto, ma un nuovo rumor apparso su reddit potrebbe averci anticipato qualche dettaglio.

Stando alle indiscrezioni apparse su reddit e riportate in seguito su Twitter, Arkane e Microsoft Gaming prevedono di lanciare Redfall durante il mese di ottobre. Il titolo rimane ufficialmente atteso per quest'anno, ed è previsto in esclusiva su PC Windows e console Xbox Series X|S (sarà naturalmente incluso in Xbox Game Pass al day one).

Secondo il rumor, inoltre, Redfall include un quinto personaggio non ancora presentato dagli sviluppatori, mentre l'attore James Marsters (noto per la serie di Buffy l'ammazzavampiri) avrebbe prestato la sua voce per doppiare il villain principale della storia. Quest'ultima dovrebbe dipanarsi lungo le 18 ore della Campagna, in cui appariranno anche degli "animali-vampiri". Il mondo di gioco open world si evolverà con l'avanzare dell'intreccio narrativo, e le boss fight, inoltre, vengono per ragioni non meglio precisate accostate a quelle di Cyberpunk 2077. Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere quanto riportato con estrema cautela, nell'attesa che sia Arkane a parlarci nuovamente del gioco.

Secondo le precedenti voci di corridio, Redfall è in sviluppo da 4 anni presso gli studi di Arkane Studios.