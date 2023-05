Redfall: i vampiri di Arkane Studios Austin non rimangono nella top 50 dei giochi Xbox

Il mese di maggio, nel bene e nel male, è stato anche il periodo di Redfall con i vampiri di Arkane che affascinano ma non convincono la critica specializzata e il pubblico. Ciò lo si evince, al di là delle profonde accuse mosse alla divisione gaming di Microsoft e ad Arcane Studios, dall'uscita di Redfall dalla top 50 giochi del momento.

L'insuccesso dell'ultima avventura ideata dai ragazzi di Prey, Dishonored e Deathloop è tale da aver portato Arkane e guardare al dopo Redfall con l'inizio dei lavori sul prossimo gioco. Eppure, l'impegno della software house non è stato sufficiente a far riaccendere l'interesse degli utenti attorno all'avventura vampiresca.

Come si può evincere dall'apposita sezione del sito di Microsoft dedicata ai titoli più giocati al momento su Xbox, è possibile notare l'assenza di Redfall. Capitanata da produzioni videoludiche del calibro di Fortnite, Call of Duty Modern Warfare 2 e Apex Legends, Redfall ha registrato un calo d'interesse anche per le piattaforme dell'ecosistema Xbox. C'è da dire, però, che la suddetta pagina web non riporta alcuna metrica relativa al numero di giocatori attivi per ogni singolo gioco, il che rende impossibile un'analisi più approfondita della vicenda.

Eppure, l'assenza di Redfall è indice di un fallimento di Arcane Austin nella realizzazione di un gioco che sapesse capitalizzare l'attenzione degli utenti Xbox (tra cui gli abbonati al Game Pass, complice l'uscita al day one dell'esclusiva anche sul servizio in abbonamento di Microsoft).