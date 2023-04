Redfall, vampiri scatenati su PC e Xbox Series X: preload disponibile

Dopo il lancio dell'ultimo trailer di Redfall, è tempo di prepararsi a combattere le creature della notte all'interno della nuova esclusiva di casa Microsoft.

In vista dell'invasione di vampiri attesa sugli hardware verdecrociati, i giocatori interessati a testare con mano il prossimo titolo Arkane possono ora procedere con il preload. Il download anticipato di Redfall è infatti divenuto disponibile sia su PC sia su console. Su Xbox Series X e Xbox Series S, in particolare, gli utenti dovranno procedere con un download di circa 77 GB. Su PC ci sarà invece bisogno di un po' più di pazienza, con circa 94,3 GB di peso per l'avventura multigiocatore.

Procedendo con il preload, gli utenti Microsoft avranno la possibilità di gettarsi a capofitto tra le strade di Redfall contestualmente allo sblocco del gioco completo, senza necessità di attendere i tempi di download e di installazione. Con il lancio del titolo, Arkane inaugura il proprio ingresso nella famiglia degli Xbox Game Studios, con un'esclusiva che rivoluziona la tradizionale formula ludica proposta dalla software house di casa Bethesda.



In attesa della recensione dell'avventura, ricordiamo che il gioco sarà disponibile sin dal day one anche all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra prova di Redfall.