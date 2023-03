Redfall e la versione PS5 cancellata: Microsoft continua a difendere la sua posizione

Come avrete letto sulle nostre pagine, un membro di Arkane ha dichiarato che la versione PlayStation 5 di Redfall è stata cancellata in seguito all'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, scatenando un bel po' di polemiche sui social.

A distanza di qualche ora, la redazione di GameSpot ha contattato il colosso di Redmond per chiedere ulteriori chiarimenti sulla questione e la risposta è stata la seguente:

"Non abbiamo sottratto nessun gioco a PlayStation. Infatti abbiamo aumentato il numero di titoli pubblicati sulle console Sony in seguito all'acquisizione di ZeniMax e i primi due progetti che sono arrivati sul mercato dopo la chiusura dell'accordo erano esclusive PlayStation 5. Abbiamo fatto lo stesso dopo aver acquistato Minecraft, visto che abbiamo esteso la portata del franchise. Tutti quei giochi che erano disponibili su PlayStation quando abbiamo acquisito ZeniMax a marzo 2021 sono ancora disponibili sulle console Sony e li abbiamo continuati a supportare tramite aggiornamenti, proprio come con le versioni PC. Sosteniamo da sempre che decideremo le console sulle quali arriveranno i futuri giochi ZeniMax in base alla situazione."

In sostanza, Microsoft ha ribadito la sua filosofia in merito alle esclusive, che sembra non essere cambiata rispetto al passato. Dal momento che Redfall è un'IP inedita, questa arriverà esclusivamente su PC e Xbox Series X|S, ma non è da escludere che i sequel di serie famose possano continuare ad arrivare anche su PlayStation, in maniera simile a ciò che sta per accadere con Minecraft Legends.