Redfall, nuovo video gameplay: si va a caccia di vampiri in cooperativa

Dopo il trailer di Redfall sui poteri telecinetici di Layla, Arkane Austin confeziona un nuovo video che mostra quanto sia importante collaborare con i propri compagni di squadra per abbattere i vampiri più temibili.

In questi mesi, la sussidiaria texana di Bethesda ha più volte riferito che Redfall sarà perfettamente giocabile anche da soli, ma la componente cooperativa del gameplay confezionato da Arkane sarà centrale nell'esperienza ludica e narrativa dell'avventura a tinte oscure che dovremo vivere esplorando la dimensione open world della prossima esclusiva Xbox in arrivo il 2 maggio su PC, Xbox Series X|S e nel catalogo del Game Pass.

Nelle nuove sequenze ingame dateci in pasto su IGN.com dagli autori al seguito di Harvey Smith possiamo osservare i tanti equipaggiamenti e potenziamenti utilizzati da sopravvissuti di Redfall per fronteggiare la pericolosa minaccia di The Rook, uno dei 'Vampiri maggiori' che popoleranno le aree più infestate della mappa.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video gameplay incentrato sulle attività da svolgere in cooperativa, non prima però di ricordarvi che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro ultimo speciale su Redfall, un gioco dal DNA Arkane.