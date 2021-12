Redout 2 annunciato: il gioco di corse più veloce dell'universo torna del 2022

Ad animare il weekend ci pensano Saber Interactive e 34BigThings, che hanno approfittato del Saber Interactive December 2021 Showcase per annunciare Redout 2, frenetico gioco di corse arcade futuristico che promette di raccogliere l'eredità del capitolo che l'ha preceduto traghettando la serie verso nuovi orizzonti.

Come il capostipite, Redout 2 è un omaggio ai classici giochi di corse arcade in cui è possibile raggiungere velocità folli in esaltanti gare futuristiche, sia in una campagna per singolo giocatore, sia nel multiplayer competitivo. La finestra di lancio è al momento fissata nel 2022 su un ampio assortimento di dispositivi da gioco - PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam ed Epic Games Store.

I numeri snocciolati dalla pagina Steam di Redout 2 parlano di 12 telai personalizzabili, centinaia di eventi per la campagna, un multiplayer capace di ospitare 12 giocatori in contemporanea e 36 circuiti unici e reversibili affrontabili in modalità quali le gare in arena, gli attacchi a tempi, le sfide all'ultimo superstite e gli scontri contro i boss. La colonna sonora vanta le più grandi star dell'elettronica, tra cui il leggendario Giorgio Moroder e talenti come Zardonic e Dance with the Dead. Redout 2 è dotato di algoritmi musicali che mixano le tracce in maniera dinamicain base ai dati di gara in tempo reale.

Già disponibili, inoltre, i requisiti di sistema della versione PC:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: Intel Core i5-3470

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 970 4 GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 570 4 GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

In attesa del 2022, gustatevi il trailer dell'annuncio in apertura di notizia e fate un ripasso leggendo la recensione di Redout.