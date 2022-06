Redout 2: il fascino seducente delle corse antigravità nel video di lancio

Le fucine italiane di 34BigThings sfornano il trailer di lancio di Redout 2 per illustrare i ricchi contenuti del loro racing game futuristico e, ovviamente, celebrarrne l'avvenuto approdo su PC, PlayStation e Xbox.

Descritto dalla stessa software house italiana come il gioco di corse più veloce dell'universo, il sequel di Redout mutua dal capitolo originario l'impianto ludico e le modalità per estenderne il perimetro di gioco con tanti contenuti inediti e idee originali che contribuiscono a rendere l'opera ancora più immersiva.

Sin dal lancio, Redout 2 propone infatti una Campagna principale con centinaia di eventi e tantissime sfide da affrontare in multiplayer, sfrecciando su una dozzina di bolidi ad antigravità in 36 circuiti ambientati in scenari ipertecnologici come metropoli cyberpunk, paesaggi alieni e distopiche arcologie. Il titolo, inoltre, vanta una colonna sonora gestita da un algoritmo musicale che mixa le tracce di un catalogo che comprende brani strumentali di talenti come Dane With Dead o Zardonic e leggende del settore come Giorgio Moroder.

Redout 2 perciò disponibile da oggi, giovedì 16 giugno, su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S nella duplice edizione Standard (29,99 euro) e Deluxe (44,99 euro): la versione Deluxe comprende il gioco base e il Season Pass per sbloccare i contenuti aggiuntivi post-lancio, tra cui due DLC con luoghi inediti ed eventi della carriera, in aggiunta a ricompense speciali e offerte per customizzazioni scontate. Quanto alla versione rinviata di Redout 2 per Nintendo Switch, gli autori italiani contano di finalizzarne lo sviluppo a breve e di provvederne all'uscita sulla console ibrida della casa di Kyoto nel mese di luglio.