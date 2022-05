Redout 2: il gioco di corse più veloce dell'universo ha una data su PC e console

Gli sviluppatori italiani di 34BigThings solleticano la curiosità dei patiti di arcade racing futuristici annunciando in video la data di lancio di Redout 2, il nuovo capitolo del "gioco di corse più veloce dell'universo" per PC e console.

Il sequel diretto dell'ottimo Redout mutuerà dal capostipite tutte le idee e le meccaniche di gameplay più importanti per trasporle in un contesto ludico e contenutistico ancora più ricco e immersivo.

I piloti dei bolidi antigravitazionali di Redout 2 avranno infatti accesso a 12 telai customizzabili, ad una Campagna principale con centinaia di eventi e a tantissime altre sfide da affrontare in multiplayer sullo sfondo di 36 circuiti unici in lobby da massimo di 12 giocatori. Ad impreziosire ulteriormente l'opera ci penserà una colonna sonora con algoritmi musicali che mixerà le tracce uniche da un catalogo composto da brani strumentali firmati dal leggendario Giorgio Moroder e da talenti come Dane With Dead e Zardonic.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che Redout 2 verrà commercializzato da Saber Interactive a partire dal 26 maggio su PC (Steam ed Epic Games Store), PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.