Redout 2: tutte le novità del racing game anti-gravitazionale nel nuovo gameplay trailer

I ragazzi dello studio italiano 34BigThings hanno pubblicato l'overview trailer dedicato a Redout 2, promettente seguito della serie racing arcade. La software house e il publisher Saber Interactive ci presentano così tutte le novità in arrivo in questo seguito.

Il filmato, a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia, ci presenta diversi dei tracciati in cui potremo sfrecciare a bordo dei nostri veicoli anti-gravità, oltre a presentare le modalità, le opzioni di customizzazione e di accessibilità.

"Velcità e controllo: nella tradizione dei classici giochi di corse anti-gravità come Wipeout e F-Zero, proverai l'emozione delle massime velocità e di un sistema di guida intuitivo, grazie ai quali Redout 2 non sarà solo uno spasso da giocare, ma anche un'esperienza gratificante per coloro che sono pronti a conquistare la curva d'apprendimento estrema. Sterza, gira e lanciati in picchiata tra le curve e i salti più folli nella storia dei giochi di corse".

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Redout 2 farà il suo debutto su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, and PC via Steam, Epic Games Store nel corso del 2022. In attesa di provare con mano il sequel della serie corsistica, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di Redout Lightspeed Edition.