Redout 2 sfreccia a tutta velocità su Nintendo Switch: gravità zero anche in portatile

Dopo il lancio di Redout 2 su PC e console di casa Sony e Microsoft, è tempo per la produzione italiana di raggiungere anche i lidi della console ibrida del colosso di Kyoto.

Nella giornata di oggi - mercoledì 20 luglio 2022 - il team di 34BigThings schiera infatti nel catalogo di Nintendo Switch il proprio racing game futuristico. Un secondo debutto porta dunque sull'hardware giapponese sia una versione Standard di Redout 2, sia una Deluxe Edition, comprensiva di gioco base e di Season Pass. Quest'ultimo, lo ricordiamo, garantirà l'accesso a due DLC post lancio contenti nuove location, eventi, ricompense e tanto altro.

Sugli iridescenti tracciati di Redout 2, gli aspiranti piloti potranno cimentarsi in gare frenetiche, da vivere a velocità supersonica e gravità zero. Nel racing game, 34BigThings ha incluso una ricca campagna single player, oltre all'immancabile comparto multigiocatore, che su Nintendo Switch propone gare online per un massimo di 6 utenti. Per l'occasione, la software house torinese promette anche un livello di personalizzazione dei veicoli altamente dettagliato, per dar vita al mezzo da competizione dei propri sogni.



Nell'annunciare l'uscita del racing game su Nintendo Switch, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la ricca recensione di Redout 2 redatta dal nostro Andrea Sorichetti.