Redout sfreccerà su Nintendo Switch a partire dal 14 maggio

I ragazzi italiani di 34BigThings sono lieti di annunciare che Redout, racing futuristico già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, verrà pubblicato anche su Nintendo Switch il prossimo 14 maggio.

Redout è un omaggio a mostri sacri delle corse quali F-Zero, Wipeout, Rollcage e POD, ed è progettato per garantire un'esperienza di guida veloce, tosta e soddisfacente. Stando a quanto dichiarato dal CEO Valerio Di Donato, la realizzazione del porting non è stata affatto semplice, dal momento che lo studio ha dovuto fronteggiare numerose sfide di natura tecnica. Per questo motivo, il raggiungimento dell'obiettivo - reso possibile dal supporto del team Nicalis - lo riempie d'orgoglio.

La versione di Redout per la console ibrida sarà la più completa di sempre, e comprenderà 60 tracciati ambientati in 12 differenti ambientazioni, 28 veicoli e una Modalità Carriera composta da oltre 100 eventi suddivisi in ben 11 diverse tipologie. A questi contenuti vanno ad aggiungersi anche centinaia di livree con le quali personalizzare le futuristiche aeronavi. Se volete saperne di più sul racing di 34BigThings, vi consigliamo di leggere la recensione di Redout che trovate tra le nostre pagine.