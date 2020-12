Redout Space Assault: lo sparatutto spaziale italiano ha una data d'uscita

34BigThings, studio italiano già responsabile di Redout, è lieto di annunciare che Redout: Space Assault sarà disponibile a partire dal 22 gennaio 2021 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam.

Redout: Space Assault è uno sparatutto spaziale arcade per giocatore singolo ambientato nel medesimo universo futuristico di Redout. Prequel del gioco originale, riprende gli elementi che hanno decretato il successo del franchise, tra cui il ritmo intenso e il un gameplay impegnativo, arricchendoli con la completa personalizzazione del veicolo e un'ampia varietà di missioni che terranno gli appassionati inchiodati alle loro postazioni di gioco per ore.



"Siamo felici di aver realizzato un altro elettrizzante capitolo della saga Redout. Redout: Space Assault è uno sparatutto spaziale con un ritmo incalzante e una storia avvincente, che svelerà i retroscena delle straordinarie corse spaziali del Redout originale", ha affermato Valerio Di Donato, CEO di 34BigThings.

Redout: Space Assault offrirà una modalità campagna, in cui è necessario acquisire nuove abilità sempre più efficaci per proseguire, un ampio arsenale di armi con cannoni al plasma, raggi elettrificati, cannoni a rotaia, missile e mitragliatrici a canne multiple, un sistema di potenziamento basato su carte equipaggiamento, e una colonna sonora dinamica. L'annuncio della data d'uscita è stato accompagnato dal trailer allegato in apertura di notizia, e dal filmato i gameplay in basso.