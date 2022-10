Reflector lavora a un nuovo gioco: si basa su un'IP di Bandai Namco già nota

Nel corso del 2020 Bandai Namco ha acquistato Reflector Entertainment, studio canadese con sede a Montreal, sebbene fino ad ora le due parti non abbiano dato ancora vita a nessun progetto inedito.

Reflector continua a lavorare su Unknown Awakening in arrivo su PS5 e Xbox Series X/S, ma per il momento non è chiaro a che punto siano i lavori e quanto effettivamente manchi all'esordio sul mercato. In ogni caso lo studio interno di Bandai Namco Europe ha il suo gran da fare in questo periodo, in quanto sono da poco iniziati i lavori su un nuovo progetto che va ad aggiungersi ad Unknown 9 Awakening.

Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale di Bandai Namco Europe, la compagnia conferma lo sviluppo di un titolo del tutto inedito: non ci sono informazioni dettagliate sulla natura dell'opera, se non che si baserà su una IP già nota di Bandai Namco, anche questa per adesso avvolta nel mistero.



"Questa è un'evoluzione organica e già programmata nello sviluppo interno di Reflector Entertainment, che si è imposto come un asset di valore all'interno di Bandai Namco", spiega Herve Hoerdt, CEO dello studio di Montreal, che aggiunge: "Siamo parte della famiglia Bandai Namco perché la nostra visione ed i nostri valori sono in totale armonia quando si parla d'intrattenimento e del futuro dell'industria. Non vediamo l'ora di scoprire cosa il nostro team sarà in grado di fare con questa nuova sfida".

Resta ora da scoprire quale serie Bandai Namco è stata affidata a Reflector Entertainment: che possa trattarsi di un grande ritorno?