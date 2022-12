Gli regalano la PS5 per Natale ma vuole un PC gaming, il video del bambino deluso è virale

E' capitato a tutti di ricever un regalo non gradito, succede spesso e succede sopratutto a Natale, in particolar modo con alcuni parenti (chi ha detto la zia?)... ma come reagireste scoprendo invece di aver trovato una PS5 nuova fiammante sotto l'albero?

Se negli anni '90 l'ormai celebre bambino era felicissimo di ricevere un Nintendo 64, quest'anno le cose sembrano andate diversamente e un video di FailArmy è diventato virale, raggiungendo quota 90.000 visualizzazioni in poche ore solo su Twitter.

Il motivo? Due fratellini ricevono una PlayStation 5 per Natale ma la reazione non è particolarmente gioiosa e il video si chiude con la delusione di uno dei piccoli, che afferma senza mezzi termini di non sapere cosa farci con la PS5 dal momento che lui voleva un PC da gaming. E voi come avreste reagito in una simile situazione?

Sempre continuando a parlare della console Sony vi segnaliamo che PS5 sta facendo le sue prime apparizioni nei negozi, il bundle con God of War Ragnarok si può acquistare con discreta facilità negli Stati Uniti presso catene come Best Buy, Walmart e Target e comprare una PS5 è più semplice anche in Italia, con molti negozi che hanno iniziato poco prima di Natale ad esporre fisicamente le console in store.