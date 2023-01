La regale cerimonia di Eldegard in un cosplay di Fire Emblem

Grandi novità sono in arrivo per gli amanti dei JRPG. Nel 2023 arriverà uno dei titoli più attesi dal pubblico Fire Emblem Engage, ultima iterazione della storica saga di casa Nintendo. In attesa del rilascio, ormai vicinissimo, ritroviamo una delle protagoniste più apprezzate dei più recenti capitoli.

In Fire Emblem: Three Houses l'utenza fa la conoscenza di Eldegard, personaggio giocabile che sarà poi possibile ritrovare anche in Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Ella è la principessa e futura imperatrice dell'impero Adrestian, e nell'Accademia Ufficiali è al comando delle Aquile Nere nonostante abbia solamente 17 anni.

Quando era ancora una bambina, suo zio Lord Volkhard von Arundel cospirò contro l'imperatore, privandolo dei suoi poteri. Alla guida delle Aquile Nere, la casata che rappresenta il potente impero Adrestian e che discende dai nobili e dai maghi dei territori del monastero di Garreg Mach, intende reclamare ciò che fu tolto a suo padre.

In questo cosplay di Eldegard da Fire Emblem vediamo l'erede al trono impegnata in una solenne cerimonia. Con indosso l'uniforme ufficiale, rossa e con ornamenti dorati, la ragazza dai capelli biondi indossa una corona a forma di corna. A interpretare Eldergar è la cosplayer Yuna Kairi, la quale ha condiviso anche una breve clip in cui si trasforma nella principessa. La ritroveremo anche all'uscita di Fire Emblem Engage a gennaio?