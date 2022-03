Regali per la festa del papà: FIFA 22 al miglior prezzo anche per PS5

Euronics lancia gli sconti super papà per la festa del papà che cade il 19 marzo, tra i tanti prodotti in offerta troviamo anche un gioco simbolo per grandi e piccini, da sempre capace di unire genitori e figli. Parliamo naturalmente di FIFA 22 in sconto.

FIFA 22 è in offerta sul sito di Euronics al prezzo di 39.99 euro per PS4 e Xbox One e 49.99 euro per PS5 e Xbox Series X, le versioni PC e Nintendo Switch costano invece 29.99 euro, una buona occasione per recuperare il gioco di calcio Electronic Arts a prezzo scontato ancora per pochi giorni.

L'offerta è valida sul sito di Euronics mentre non sappiamo se sia attiva anche nei punti vendita della catena sparsi per l'Italia. FIFA 22 è il videogioco più venduto dell'anno in Europa, siamo ormai oltre al metà della stagione calcistica ma chiaramente l'appeal è ancora alto per gli appassionati di calcio, che potranno divertirsi con FIFA su tutte le console e PC acquistando il gioco a prezzo ridotto.

Da Euronics trovate tanti altri regali in offerta per la festa del papà tra cui smartphone, tablet, prodotti per la cura della persona e l'igiene personali (rasoi, tagliacapelli), e tanti altri articoli per l'intrattenimento domestico.