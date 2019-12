Regali di Natale 2019: sconti e offerte nei negozi GameStop

GameStop Italia lancia la sezione Regali di Natale videogiochi con i consigli per gli acquisti. Le feste di fine anno si avvicinano ed è tempo di pensare a piccoli (o grandi) pensieri da mettere sotto l'albero. Siete pronti per lo shopping natalizio?

"Trovare il regalo di Natale perfetto è semplice (e divertente!) quando ci si trova nel posto giusto. Prendete tutte le passioni dei vostri amici, amiche, parenti, fidanzati e fidanzate e traducetele nell'universo GameStopZing: la nostra vasta selezione di videogiochi, accessori, console e merchandise vi aspetta ed è pronta a soddisfare davvero tutti, compresi i più piccini! GameStopZing: un solo negozio, tantissime idee regalo!"

Nel link che trovate in calce alla notizia potete visionare tutte le proposte di GameStopZing per i Regali di Natale 2019, comodamente suddivise in categorie. Regali Hi-Tech, console, per bambini e ragazzi, collezionabili, videogiochi, console, gadget e merchandising, potendo scegliere anche in base al prezzo.

In ultimo, sono disponibili anche le Gift Card, comode carte regalo sulle quali caricare una cifra predefinita da spendere liberamente nei negozi GameStopZing sparsi per l'Italia, in questo modo si evita sicuramente le delusione per un regalo (fatto o ricevuto) sbagliato. Le offerte Natale GameStop andranno avanti fino al 24 dicembre, in tempo anche per gli acquisti della Vigilia di Natale.