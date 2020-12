Regali di Natale 2020: GameStopZing vi aiuta a trovare il dono perfetto

Non avete idea di cosa regalare ai vostri amici e parenti per questo Natale? Comprensibile... i videogiocatori possono avere gusti molto variegati, e riuscire a beccare il titolo giusto il regalo perfetto può essere arduo. Per questo motivo, GameStopZing giunge in vostro aiuto con un pratico tool.

Il tool di GameStopZing vi assiste nella scelta del miglior regalo possibile porgendovi alcune domande, a partire dalla cifra massima che siete disposti a spendere. Il questionario prosegue chiedendovi il sesso, l'età e i gusti del fortunato destinatario del vostro regalo, per poi mostrarvi i suggerimenti più adatti al suo profilo. Se siete interessati, potete completare il questionario anche voi dirigendovi sul sito ufficiale di GameStopZing.

Ne approfittiamo per ricordarvi che da GameStopZing sono disponibili anche gli sconti del Calendario dell'Avvento. Per poco tempo potete acquistare The Last of Us Part 2 a 29,99 euro, Watch Dogs Legion Resistance Edition Esclusiva GameStop a 39,98 euro, Nioh 2 a 29,98 euro, Death Stranding a 14,98 euro, Assassin's Creed - The Ezio Collection a 14,98 euro, Assassin's Creed Origins a 14,98 euro e Far Cry New Dawn Superbloom Edition Esclusiva GameStop a 14,98 euro. Affrettatevi.