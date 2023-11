Regali di Natale 2023: in USA, i giovani vogliono monete per giochi come Fortnite e Roblox

Un recente studio dell'ESA (Entertainment Software Association) ha fatto emergere un dato molto interessante in merito a quali sono i doni più desiderati dai giovani residenti negli Stati Uniti per il Natale del 2023.

Dopo aver intervistato sia adulti che ragazzi (dall'età compresa fra i 10 e i 17 anni), è emerso che il 72% dei regali desiderati dai più giovani è legato al mondo dei videogiochi. Tale desiderio è condiviso da entrambi i sessi, con il 59% delle bambine e l'86% dei bambini intervistati che vorrebbero doni a tema videoludico. Più nello specifico, solo il 22% vorrebbe trovare un gioco sotto l'albero e i regali più desiderati sono le console (38%), gli abbonamenti ai servizi come PlayStation Plus e Game Pass (39%), accessori (32%) e voucher per ottenere credito in game (29%).

Passando invece agli adulti, circa uno su tre ha in programma di fare a sé stesso o agli altri un regalo relativo al mondo dei videogiochi. Se si prendono in considerazione i genitori, è il 57% che farà doni videoludici e si stima che ciascun adulto con queste intenzioni spenderà quasi 500 dollari.

Insomma, pare che le prossime festività genereranno un bel po' di introiti per il mercato dei videogiochi e ciò sembrerebbe confermare le previsioni di Sony per il Natale 2023.